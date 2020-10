Atlanta vence a Miami con seis anotaciones en la séptima entrada. La ofensiva de Atlanta explotó en el séptimo inning y concretó una voltereta para derrotar 9-5 a los Marlines de Miami y llevarse el primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional. Con el juego empatado a cuatro anotaciones, Travis d’Arnaud conectó un jonrón de tres rayitas para poner en ventaja a los Bravos.

Lo que se esperaba como un duelo de picheo, terminó por ser un encuentro de muchas anotaciones. Max Fried, la joven sensación de Atlanta, no pudo llegar a la quinta entrada, mientras que Sandy Alcántara llevó el partido hasta el ‘lucky seven’ pero fue tocado en ese capítulo y dejó en manos del bullpen el destino del cotejo.

En la misma primera entrada, Ronald Acuña abrió las acciones con un salvaje batazo de cuatro esquinas y puso en ventaja a Atlanta. En el segundo rollo, Miguel Rojas empató las acciones con un jonrón solitario y dejó entrever que Fried no venía fino. Un inning más tarde, Miami aprovechó los descuidos del lanzador de los Bravos para tomar la delantera.

Travis d'Arnaud is the first catcher in baseball history to reach base five times and drive in four runs in a #Postseason game.#MixItUp | #ForTheA pic.twitter.com/Gdp81Tple3

— Atlanta Braves (@Braves) October 6, 2020