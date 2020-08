Athletic Bilbao revela seis casos de COVID-19. Aunque la temporada de LaLiga llegó a su fin hace algunas semanas, Athletic Bilbao realiza pruebas de COVID-19 a sus jugadores. De acuerdo a lo comunicado por el equipo, en la última ronda de tests, se detectaron seis casos de esta enfermedad y detalló que ninguno de los afectados muestra síntomas del coronavirus.

“Entre los resultados de estas pruebas hay seis positivos, que ya se encuentran aislados en sus respectivos domicilios y serán sometidos a un nuevo test PCR la próxima semana”, detallaron los vascos sin revelar la identidad las personas que contrajeron el virus SARS-CoV-2.

6 positive cases were detected after the corona virus test performed today in Spanish La Liga team Athletic Bilbao. Barcelona also announced that 1 footballer was caught in the corona during the day. #AthleticBilbao #News #Sports https://t.co/96JMZfuQyj pic.twitter.com/W6qEl8T6oR

— MulierLife (@LifeMulier) August 12, 2020