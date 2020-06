Atalanta golea a Sassuolo y afianza su cuarto puesto en la Serie A. Atalanta reanudó su participación en la Serie A con una goleada 4-1 sobre Sassuolo. En cuestión de 20 minutos, la escuadra de la ciudad de Bérgamo liquidó a su rival y se encaminó a su cuarta victoria consecutiva. Con este resultado, I Nerazzurri afianzó su cuarto lugar en la clasificación y están en posición de acceder por segundo año consecutivo a la Champions League.

Duván Zapata (31’ y 66’) comandó el triunfo del conjunto que dirige Gian Piero Gasperini. Berat Djimsiti (16’) y un autogol de Mehdi Bourabia (37’) redondearon la victoria. Por los visitantes descontó al minuto 92 el propio Bourabia, con un golazo de tiro libro.

En los primeros minutos de encuentro, Sassuolo puso en aprietos a Atalanta, pero posteriormente se esfumó de la cancha del estadio Gewiss y fue aplastador por su contrincante. Al 16’. Berat Djimsiti cacheteó la esférica, tras un servicio de cabeza de Mattia Caldera, y la empujó al fondo de las redes para anotar el 1-0.

Tres minutos más tarde, Alejandro Gómez pondría el 2-0, sin embargo, el VAR anuló su tanto por una mano previa de Robin Gosens. Al 31’, Duván Zapata amplió la diferencia en favor de I Nerazzurri con un cabezazo a bocajarro. La goleada llegaría al 37’, con un autogol de Mehdi Bourabia.

Aunque Atalanta sobre llevó el juego en el complemento, no dejó de buscar el cuarta tanto. Este cayó al minuto 66, en un remate de cabeza de Zapata, quien firmó su doblete, previo cobro de una falta por parte del ‘Papu’ Gómez. En los instantes finales, Bourabia (93’) se sacó la espina y anotó el único gol de Sassuolo con un magistral tiro libre que entró pegado al poste derecho de la meta de Pierluigi Gollini.

GOAL BOURABIA!

Mehdi Bourabia scores a free-kick for Sassuolo, but only a consolation as they lose to Atalanta. His first league goal this season. (cc @MaghribFoot) pic.twitter.com/WnWwVsTpuK

— Maghrib Foot Clips (@mf_vid) June 21, 2020