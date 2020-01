Atalanta aplasta brutalmente al Torino. En una nueva demostración de contundencia, Atalanta arrolló a domicilio al Torino (0-7). Josip Iličić se llevó los reflectores al marcar un golazo de medio campo y firmar triplete. Luis Muriel aportó dos pirulos en los 8 minutos de juego que estuvo en el campo.

El equipo de Bérgamo encarriló la victoria con una demoledora actuación en la primera mitad. Iličić firmó el 1-0 abrió los cartones al 17’ y doce minutos después Gosens con una impresionante volea agrandó la ventaja.

En el último suspiro de la primera parte, Duván Zapata se reencontró con el gol al transformar una pena máxima.

#TorinoAtalanta | 0-7 | FULL-TIME

😍 Torniamo alla vittoria con l'ennesima STRAORDINARIA prestazione! FENOMENALI RAGAZZI!!

🤩 Back to winning after another OUTSTANDING performance! YOU'RE INCREDIBLE LADS!!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/miB0DGrIQh

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 25, 2020