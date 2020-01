Astros despiden a manager y gerente tras sanción de MLB. Después de que se diera a conocer la sanción de las Grandes Ligas para los Astros de Houston, incluyendo una suspensión de año para el manager, A.J. Hinch, y el gerente general, Jeff Luhnow, el dueño de la franquicia, Jim Crane, anunció en conferencia de prensa la destitución inmediata de ambos integrantes.

“Hay dos puntos importantes que quiero hacer hoy. Tengo estándares más altos para la ciudad (Houston) y la franquicia, e iré más allá del castigo de Grandes Ligas. Hoy he tomado la decisión de despedir a A.J. Hinch y a Jeff Luhnow. Necesitamos continuar limpiamente y los Astros se convertirán en una organización más fuerte debido a esto”, señaló Crane en su comparecencia ante los medios.

Esta noticia se da minutos después de que Grandes Ligas informara los resultados sobre su investigación en torno al robo de señales con equipo tecnológico en el que incurrieron los Astros durante la temporada de 2017, misma en la que levantaron el trofeo de la Serie Mundial.

El Comisionado, Rob Manfred, decidió suspender por toda la temporada de 2020 a Hinch y Luhnow por su participación en este esquema y por no detener este tipo de procedimiento que van en contra del reglamento.

Houston fue despojado de sus dos primeras selecciones colegiales de los Draft 2020 y 2021. Además, el equipo tendrá que pagar una multa de cinco millones de dólares, la cifra más alta estipulada dentro del reglamento de las Grandes Ligas.

Las Grandes Ligas comenzaron a investigar un posible esquema realizado por Houston para robar señales de otros equipos con la ayuda de equipo tecnológico el pasado mes de noviembre, después de que fuera publicada una historia en el portal ‘The Athletic’ sobre este asunto.

El ex lanzador de los Astros, Mike Fiers, confirmó a ‘The Athletic’ que el equipo hacía uso de la tecnología para robar señales. El pitcher fue parte de la plantilla que conquistó la Serie Mundial en 2017, año en el que Houston habría comenzado con estas prácticas.

Fiers aseguró que el equipo usaba una cámara ubicada en el jardín para detectar las señales intercambiadas entre los lanzadores y receptores de sus contrincantes. Estas eran transmitidas a los bateadores a través del sonido de un bote de basura, el cual era golpeado en un área entre el dugout y el clubhouse de Houston, de manera que supieran que lanzamientos venían.

