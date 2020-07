Astros de Houston cancelan práctica por exposición a COVID-19. Los Astros de Houston cancelaron su entrenamiento de este sábado, tras conocer que un empleado que trabaja de cerca con los jugadores estuvo expuesto a una persona que contrajo COVID-19. A través de un comunicado de prensa, la novena detalló que la medida se tomó en “precaución” y en atención al protocolo establecido por Grandes Ligas.

“Como parte del plan de pruebas e informes de MLB, nos alertaron de que un miembro del personal estaba potencialmente expuesto a un individuo de fuera de la organización que arrojó positivo al COVID. Por precaución, hemos cancelado el entrenamiento de hoy”, declaró James Click, gerente general del equipo.

