Asprilla explota contra Zidane por James Rodríguez.

Salio en defensa de su paisano, por la falta de minutos que ha tenido el colombiano en el Real Madrid toda la temporada.

El ex delantero colombiano tuvo su molestia ya que después del partido del fin de semana pasado, James Rodríguez no ingresó de cambio, a pesar de que la regla permite hacer cinco modificaciones.

“A mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién”.

“Hay que respetar un poquitico. James porque tiene una paciencia, pero yo mando a comer ‘mierda’ a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevo…”. Señaló ‘Tino’ Asprilla en Blu Radio Colombia.

James Rodríguez sigue sin estar en los planes de Zidane pese a que a palabras del entrenador aseguró que lo tiene contemplado de cara al partido contra el Valencia de LaLiga de España.

“Voy a contar con él y se está entrenando bien. Vamos a ver cuándo le toca jugar. Hay mucho nivel entre unos y otros jugadores. Es verdad que no estaba jugando mucho…”.

Por ahora, el colombiano no tiene claro su futuro para la temporada 2020-21, pero todavía tiene un año de contrato con Real Madrid. Y se menciona una fuerte posibilidad de que llegue al Atlético de Madrid o vaya a la Premier League.

Faustino Asprilla, ex jugador del Atlante, ha estado muy activo durante la pandemia del coronavirus con críticas a los mexicanos y con una defensa también a Juan Carlos Osorio , quien fuera técnico de la selección mexicana.

