Asisten 30 judokas de Coatzacoalcos al estatal CONADE.

Ramón Castellanos Cipriano / El Dictamen

La selección de judo de Coatzacoalcos en tres divisiones, la sub 15, sub 18 y sub 21, de 5 diferentes escuelas de la localidad, asistirán al selectivo estatal de los juegos nacionales de la Comisión Nacional del Deporte

Así, tras seis meses de preparación físico-atlética, los 30 judokas se declararon en óptimas condiciones para encarar a los rivales en su etapa estatal a celebrarse en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. En las instalaciones de la Unidad Deportiva de Leyes de Reforma, el próximo 28 y 29 de enero.

Van 30 judokas de Coatzacoalcos al estatal CONADE

El profesor Román Pérez Díaz aseguró que los seleccionados porteños van bien preparados y con experiencia:

“Preparamos al atleta en todos los aspectos, físicos, técnicos, tácticos y psicológicos, están listos para su actuación y conseguir el boleto a la etapa nacional que será en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa”.

El cuerpo técnico de entrenadores es integrado por. Román Pérez Díaz, Gerardo Robledo Vivas, Sergio Ruiz Palacio, Daniel Mil Guzmán y Fausto Córdoba Escobedo. Quienes acompañarán en todo momento a los judokas en el tatami.

En la competencia estatal se decidió de última hora, dado la problemática de la pandemia, no tendrán acceso al evento familiares y porras de competidores. Solamente estarán árbitros, atletas y sus entrenadores.

Cabe destacar que el selectivo fue apoyado por el alcalde Amado Cruz Malpica y gestionado por Roberto Pérez López, el actual director de la COMUDE. Donde quedó pendiente la prueba rápida de Covid-19 para los judokas por no realizar a tiempo la petición.

