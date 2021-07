Así reaccionaron los luchadores al fallecimiento de Super Porky. Este lunes, la leyenda de la lucha libre José Luis Alvarado Nieves, mejor conocido como Súper Porky falleció a sus 58 años, lo cual fue un duro golpe para la comunidad luchística, pues Porky fue uno de los luchadores más queridos por los fanáticos mexicanos.

Ante esta terrible noticia, varios luchadores y deportistas han mostrado su sentimiento de tristeza en redes sociales.

Entre los más destacados, está su hijo Psycho Clown, figura de la AAA, quien subió unas palabras a sus redes sociales, junto con el mensaje “Gracias por todo, papá. Te amo hasta la eternidad”.

Gracias por todo, papá. Te amo hasta la eternidad. pic.twitter.com/ZbJRoVSzrS — Psycho 🤡 (@Psychooriginal) July 27, 2021

Otro quien expresó su sentir fue el legendario luchador Blue Demon JR, quien escribió en su cuenta de Twitter “Descanse en paz el superporky!”.

Descanse en paz el superporky!😔 — Blue Demon ®™ (@BlueDemonjr) July 27, 2021

De igual manera, El hijo del santo, se pronunció al respecto de la situación, con un mensaje en su cuenta de Twitter donde lamenta la pérdida de su compañero.

Así reaccionaron los luchadores en redes sociales al fallecimiento de Super Porky

“Siempre me duele la partida de un compañero, pero saber que ya no está #elbrazodeplata llega a lo más profundo de mis sentimientos porque es toda una vida (no solo en el ring) también hay muchas aventuras, anécdotas e historias que recordar…Hasta siempre querido #superporky”, Escribió.

Siempre me duele la partida de un compañero, pero saber que ya no está #elbrazodeplata llega a lo más profundo de mis sentimientos porque es toda una vida (no solo en el ring) también hay muchas aventuras, anécdotas e historias que recordar…Hasta siempre querido #superporky pic.twitter.com/Z7PTxDhOKz — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) July 27, 2021

Otra estrella que se hizo presente fue Atlantis, quien mandó un mensaje donde expresa su profundo lamento ante esta perdida y muestra apoyo a la familia de quien fue su compañero.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi compañero y amigo José Luis Alvarado (Brazo de Plata). Mis más sinceras condolencias a su familia.”, Escribió en su cuenta de Twitter.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi compañero y amigo José Luis Alvarado (Brazo de Plata). Mis más sinceras condolencias a su familia..

Descansa en paz Súper Porky. pic.twitter.com/7F5JljZ0O5 — Atlantis CMLL (@Atlantis_CMLL) July 27, 2021

Y, por último, el legendario luchador Octagón se mostró al respecto de la pérdida de su amigo mediante unas palabras en redes sociales.

“Gordito, siempre te voy recordar como el gran amigo que fuiste… Descansa en paz, José Luis Alvarado Nieves, “Brazo de Plata” #SUPERPORKY Q.E.P.D.” escribió Octagón.

GORDITO SIEMPRE TE VOY A RECORDAR CÓMO EL GRAN AMIGO QUE FUISTE… DESCANSA EN PAZ

JOSE LUIS ALVARADO NIEVES "BRAZO DE PLATA" #SUPERPORKY Q.E.P.D. 🙏🛑⚪⚫ pic.twitter.com/yCcLcTMdg4 — Octagón (@Octagon_real) July 27, 2021

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen