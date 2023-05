Tras la cancelación del Gran Premio de Imola previsto para este fin de semana, este miércoles las reacciones de los pilotos de la Fórmula 1, no se hicieron esperar.

Si bien, que ya se especulaba de esta inminente cancelación por la movilización de cuerpos de emergencia en la zona, la región se declaró en una “grave” emergencia climática.

Y según información de medios locales, en la ciudad italiana ya hay un número importante de afectados.

Por lo que varios pilotos, y escuderías compartieron en sus redes sociales diferentes mensajes de manera solidaria por esta sensible situación.

Checo Pérez, escribió en un tuit “Todos mis pensamientos y oraciones están con la gente de la región de Emilia Romaña. No vamos a correr ahí este fin de semana, pero espero que podamos volver pronto, Por favor ¡cuídense!.

All my thoughts and prays with

the people in the Italian region

of Emilia Romagna 🇮🇹



We’re not racing there this weekend,

but hopefully we can get back soon.



Please stay safe!



Tutti i miei pensieri e preghiere

con le persone nella regione

italiana dell'Emilia Romagna.… https://t.co/X8C2Wsf04C — Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 17, 2023

Carlos Sainz compartió un video “Sigue lloviendo aquí desde hace dos días y es una jornada dura por la cancelación de la carrera. Pero al final lo más importante es que se pueda ayudar a toda la gente que ha sido evacuada y que está sufriendo esta climatología extrema”.

Un messaggio da casa ❤️🇮🇹 pic.twitter.com/lKFQCJ0uzs — Carlos Sainz (@Carlossainz55) May 17, 2023

Así reaccionan pilotos de F1 tras cancelación de GP de Imola

Max Verstappen en un comunicado “Max Verstappen apoya las desiciones tomadas por la F1 y las autoridades locales de cancelar en Gran Premio. Nuestros pensamientos están con los afectados por las fuertes lluvias e inundaciones en la región de Emilia Romaña. Les deseamos toda la fuerza”.

Statement: 2023 Emilia Romagna Grand Prix



Our thoughts are with all those affected in the greater Emilia Romagna region.



Stay safe 🙏#ImolaGP pic.twitter.com/yr5y7tUQxw — Max Verstappen (@VerstappenCOM) May 17, 2023

Lewis Hamilton a través de su cuenta en Instagram “Espero que todo el mundo en Emilia Romaña pueda mantenerse a salvo y cuidarse los unos a los otros en estos momentos. Mis pensamientos están con los afectados por esta tragedia y con los increíbles servicios de emergencia”.

Lando Norris vía Twitter “Amo correr, pero la seguridad de todos es más importante. Lo siento por todos los aficionados, volveremos a Imola, cuídense”.

I love racing, but the safety of everyone else is more important. Sorry to all the fans, we’ll be back Imola, stay safe 🇮🇹❤️ — Lando Norris (@LandoNorris) May 17, 2023

Por ahora los directivos de este deporte motor, no han informado si la carrera se reemplazará por otra fecha en el calendario de esta temporada 2023, o si será una cancelación definitoria.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ