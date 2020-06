Así fue la salida de Chicharito del Manchester United. En agosto del 2015, Javier Hernández puso fin a su gloriosa relación con el Manchester United. El mexicano no tenía buena química con el entonces timonel de los ‘Red Devils’, Louis Van Gaal. Por ello, el mexicano decidió buscar un nuevo reto: Bayer Leverkusen.

El último día de agosto de aquel año el canterano de Chivas dio el salto a la Bundesliga. Su salida del United es bien recordada por Jonas Boldt, quien entonces laboraba para las ‘Aspirinas’.

Boldt relata que ‘Chicharito’ se sentía frustrado por no tener minutos por lo que no fue una tarea titánica convencerlo de salir del United.

“Te soy sincero, no tenía la sensación de que iba a poder llevarlo a Leverkusen, comencé a tener contacto con su agente y nos dimos cuenta que con el equipo de Manchester United él no jugaba”, comentó Boldt en entrevista para ESPN.

“Después del partido hablamos con Javier y me dijo: ‘Me quiero salir de aquí porque el técnico no me utiliza’. Estuvimos sólo tres días en el mercado de transferencias y me fui de inmediato a Manchester para finalizar el pase. Recuerdo que Javier llegó en el último día de transferencias y fue un éxito muy grande”, abundó Boldt.