Así fue la fiesta de Andy Ruiz con Mayweather. Andy Ruiz no aprende. El boxeador mexicano fue visto en una fiesta con Floyd Mayweather besando a una mujer que no es su esposa. Julie Ruiz, pareja de ‘The Destroyer’ no se quedó de brazos cruzados y contra atacó con un ‘gancho al hígado’.

La polémica se inició por los vídeos que el propio Andy Ruiz compartió en sus redes sociales. En los filmes se aprecia al mexico-americano besando a una mujer que no es Julie Ruiz, su esposa. Los hechos ocurrieron en la fiesta del hermano del nacido en California, donde también estuvo presente Floyd Mayweather.

Tras ‘presumir’ su pachanga, Julie Ruiz publicó un vídeo donde expone los insultos que recibe por parte de Andy Ruiz.

“Para alguien que dice ser hombre de dios? ????Uno de los mandamientos es no usar el nombre de dios en vano. #PrayforAndyRuiz”, dice la publicación de su mujer.

Las reacciones en redes sociales, han sido en contra de la esposa de Andy Ruiz, quien al respecto, contestó.

“Ahora resulta que, a las mujeres como yo, las mamás que estamos con nuestros hijos, nos llaman ‘zorras’. “Mamá continuará criando a nuestros hijos con fe y amor. Dios siempre está con nosotros”.

Andy por su parte no ha mostrado nada más en sus redes sociales, su última publicación fue una visita que hizo a México para pasean en barco. Recientemente había mostrado sus avances en sus entrenamientos donde mostraba una mejor forma física y se preparaba para una posible pelea para 2021, pero ahora con todos estos escándalos no se sabe si se llegará a realizar.

Así fue la fiesta de Andy Ruiz con Mayweather.

Con información de Agencias

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.