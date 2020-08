Así fue el partido que marcó el regreso a las canchas de Arjen Robben. Luego de anunciar su retiro de las canchas en julio del 2019, Arjen Robben volvió a calzarse los botines y repartir magia en el terreno de juego. El ‘villano’ del México – Holanda en Brasil 2014 vio acción con el Groningen, equipo en el cual se formó como profesional.

Robben participó en el partido de pretemporada del Groningen ante el Almere. Ajen jugó la primera media hora del partido y demostró tener aún el ‘toque’ en sus botines.

Al finalizar el partido, Robben aceptó sentirse contento por su regreso a las canchas tras un periodo de inactividad.

“Feliz que me permitan regresar al campo”, dijo para una televisora local que transmitió el partido.

El holandés se consagró como uno de los mejores elementos en su posición para su país y tuvo trayectoria por el Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid y Bayern Múnich, este último donde pasó a mayor parte de su carrera y donde se retiró.

Entre su palmarés, el neerlandés presume la Eredivisie, Premier League, LaLiga y la Bundesliga, mientras que a nivel continental ganó una Champions League con el cuadro alemán en la campaña 2012-2013.

Con su selección fue parte del equipo subcampeón del mundo en Sudáfrica 2010 en donde Países Bajos perdió la final ante España y es recordado por el famoso “No era penal” ante México en la edición Brasil 2014.

Blij met mijn eerste minuten!💚 @fcgroningen

Happy with my first minutes!💚 @fcgroningen pic.twitter.com/GcLUlihoMD

— Arjen Robben (@ArjenRobben) August 22, 2020