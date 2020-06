Así festeja Liverpool su primera Premier League. Sonríe Liverpool. Pese a vivir días complicados debido a la amenaza de COVID-19, los aficionados de los ‘Reds’ salieron a la calle a celebrar su primera Premier League.

La victoria en Stamford Bridge del Chelsea sobre el Manchester City permitió al Liverpool romper un ayuno de 30 años sin conquistar Inglaterra. El equipo dirigido por Klopp puso fin a la larga racha sin títulos en la competencia doméstica: 1990, la última ocasión que los ‘Reds’ dieron la vuelta olímpica.

Tras el silbatazo final en la casa del Chelsea, las bengalas y cánticos no se hicieron esperar en Anfield. El hogar del Liverpool se abarrotó rápidamente de fieles seguidores del equipo de Klopp pese al confinamiento que vive Inglaterra por coronavirus.

Durante los festejos, los aficionados olvidaron las medidas sanitarias y al contrario de las indicaciones se reunieron sin cubrebocas. Debido a esto, la policía de Liverpool tuvo que intervenir para intentar dispersar a los fanáticos y evitar una nueva ola de contagios.

La ciudad tardó tres décadas en salir a celebrar el título liguero. La última ocasión que presumieron ser reyes de Inglaterra fue en 1990, cuando el equipo de Kenny Dalglish ganó el antiguo campeonato de la Liga de Futbol.

Numbers swelling still at Anfield – heavy police presence but this looks an impossible task to now disperse a crowd so big. Prob around 5-10k people now gathered here pic.twitter.com/kGRi1GJjDa

— Matt Critchley (@MattCritchley1) June 25, 2020