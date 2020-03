Asesor de Red Bull planeaba infectar a los pilotos con coronavirus. El arranque de la temporada 2020 de la Fórmula 1 ha sido retrasado, por lo menos, hasta la primera quincena de junio debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, a pesar de que esta enfermedad es letal, un asesor de Red Bull había ingeniado un plan para contagiar a sus pilotos con este virus.

Red Bull motorsport advisor Helmut Marko wanted to organise a 'Corona Camp' for his team's Formula 1 drivers so they would deliberately get infected with COVID-19 and build up immunityhttps://t.co/QpzO3o2PbZ — Autosport (@autosport) March 30, 2020

Helmut Marko, asesor deportivo del dueño del equipo Red Bull, declaró a una cadena de noticias austriacas que con el parón de las actividades se le había ocurrido enfermar a sus pilotos, para evitar que estos sufrieran un contagio una vez que comenzará la campaña.

Quien conoce a Helmut Marko sabrá que no lo ha dicho en broma. #F1 https://t.co/H9ULAaPrMm — Diego Mejia (@diegofmejia) March 30, 2020

“La idea era organizar un campamento donde podríamos tenerlos mental y físicamente preparados e esta época en la que no hay mucho por hacer. Y ese sería el tiempo ideal para que la infección estuviera ahí. Ellos son jóvenes, fuertes y están en una muy buena condición física. De esa forma estarían preparados para cuando la acción iniciara”, declaró Marko al canal ORF.

Asesor de Red Bull planeaba infectar a los pilotos con coronavirus, escudería no apoyó su idea

La idea de Marko no obtuvo apoyo al interior del equipo y así lo expresó el asesor deportivo. “Vamos a ponerlo así: no ha sido bien recibida”. De acuerdo a ESPN, al buscar un comentario acerca de la sugerencia de Helmut Marko, Red Bull declinó hacer un posicionamiento acerca de este extraño plan médico.

A ver, @La_SER: Helmut Marko NO ES EL MÉDICO de Red Bull. Se le llama 'Doctor Marko' por una costumbre protocolaria en los países germánicos que ahora no viene al caso 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/HAN3pUG7np — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) March 30, 2020

El asesor deportivo señaló que, pese a buscar enfermar a los competidores del equipo, tanto Max Verstappen y Alexander Albon han aprovechado el retraso en el inicio de la temporada de la Fórmula 1 para prepararse físicamente.

Helmut Marko wanted to create a 'Corona camp' so Red Bull drivers would get infected #F1https://t.co/sztWoiLYjn pic.twitter.com/FSQb0KsZ3T — Motorsport.com (@Motorsport) March 30, 2020

“Al mismo tiempo, todos tienen su propio fisioterapeuta, quien les ayuda en el entrenamiento físico. Eso es ideal para entrenar ahora mismo. Si tenemos un año con 15 o 18 carreras va a ser muy, muy duro; no vas a existir la posibilidad de mejorar la forma física durante la temporada, por lo tanto es ideal usar este tiempo que tenemos ahora”, finalizó Marko.

A breathing aid developed by #F1 engineers at @MercedesAMGF1 and @UCL has now been approved for use by @NHSuk in the battle against coronavirushttps://t.co/SU7g1U6FZf — Formula 1 (@F1) March 30, 2020

Las primeras ocho carreras de la temporada de la Fórmula 1 fueron canceladas o suspendidas debido a la pandemia de COVID-19. Se espera que el calendario arranque el próximo 14 de junio con el Gran Premio de Canadá, el cual se mantiene en pie.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.