Asesinan a peleador de Bellator MMA.

Isaiah Chapman, deportista de artes marciales mixtas recibió varios impactos de bala afuera de su domicilio.

Chapman, un peleador de la promotora Bellator, murió el martes pasado por la noche, después de recibir varios disparos fuera de su casa, ubicada en Akron, Ohio.

El periódico local, el Akron Beacon Journal, este miércoles, citando al teniente de la policía de Akron, Michael Miller, dio a conocer que los agentes respondieron a una llamada de disparos a las 09:40 p.m. hora local.

La misma fuente periodística indica que cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a un hombre de 30 años en la calle con heridas de bala. El hombre fue transportado a un hospital local donde fue declarado muerto.

Miembros de la familia de Chapman también compartieron la noticia de su muerte en las redes sociales.

El encargado de conformar los combates de Bellator, Rich Chou, rindió un homenaje a Chapman en Twitter.

La oficina del médico forense aún no ha identificado a Chapman, y el presunto sospechoso en el tiroteo sigue en libertad.

Además, según su perfil publicado en Tapology, Chapman era un púgil profesional desde el año 2012.

Su última pelea tuvo lugar en octubre del año pasado en Bellator 232, perdiendo contra Patchy Mix en un combate que se realizó en peso gallo. Chapman tuvo marca profesional de 9-4.

Finalmente, este es e twitt que informó lo ocurrido. Bellator está triste por la noticia del fallecimiento de Isaiah Chapman. Nuestras más sinceras y sinceras condolencias están con su familia y amigos durante este momento difícil.

Bellator is saddened by the news of Isaiah Chapman’s passing. Our deepest and most sincere condolences are with his family and friends during this difficult time.

Hit the link below to donate at gofundme.https://t.co/P23ztU6kd5 pic.twitter.com/OCrKpkcn5Y

— BellatorMMA (@BellatorMMA) April 9, 2020