Asensio fue registrado con el 11 que era de Gareth Bale.

Vinícius Jr. tomará el 20 del mallorquín, mientras que el galés aparece con el número 25.

El futbolista Gareth Bale aterrizó este viernes en Londres para formalizar su incorporación al Tottenham Hotspur en calidad de cedido, y según la página de LaLiga, el número 11 que usaba en el Real Madrid, ya le pertenece a Marco Asensio.

La competencia española actualizó en su página web este viernes los dorsales del Real Madrid para la temporada 2020-21. Asensio usará el 11 de Bale y Vinícius Júnior se cambiará al 20, hasta ahora propiedad del mallorquín.

El carioca, además, está como “Vini Jr.” en lugar de “Vinícius Jr.”. El galés, cuyo fichaje por el Tottenham es inminente, aparece con el 25.

Llegó en un vuelo privado acompañado por su compañero en el Real Madrid, Sergio Reguilón, quien también firmará por los londinenses en las próximas horas.

Bale vuelve al club que le vio marcharse hace siete años por una cantidad cercana a los 100 millones de euros. Firmará en las próximas horas un contrato de cesión durante una temporada, mientras que Reguilón fichará por los ‘Spurs’ para reforzar el lateral izquierdo del equipo.

🔚 #MA20 Momentos icónicos y especiales que siempre recordaré con este número. Seguimos…

🔜 #MA11 😏

🔚 #MA20 Iconic and special moments that I will always remember with this number. We continue…

🔜 #MA11 😏 pic.twitter.com/EIkrPyglDW

— Marco Asensio (@marcoasensio10) September 18, 2020