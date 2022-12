Aseguran que no fueron burlas con dolo a jugadores.

Periodistas argentinos coinciden que fue producto de la calentura del partido y de las declaraciones previas de Van Gaal.

Después de tanta polémica después del juego entre Países Bajos y Argentina, por una imagen que le dio la vuelta al mundo de los jugadores argentinos celebrando y burlándose en la cara de los neerlandeses tras haber ganado la tanda de penales y conseguido el boleto a las Semifinales del Mundial Qatar 2022.

Periodistas argentinos que vieron el partido de los Cuartos de Final en el Estadio Lusail opinaron para TUDN y todos coincidieron en que fue la calentura del partido por lo que estaba sucediendo en la cancha y por la tensión que traían por las declaraciones de los jugadores de Países Bajos y del técnico Louis van Gaal en la previa.

“Me parece que explica la tensión que había, lo que se habló en la previa primero y después lo que pasó en el partido. El festejo de Messi habla de esa tensión y lo que sintieron los jugadores argentinos es que se habló de más en la previa y después en la tanda de penales, donde se ven claramente las imágenes, cómo los jugadores neerlandeses van a hablarle a los argentinos, yo creo que lo que hicieron fue descargar esa tensión que traían no solamente por el partido, sino también su malestar por lo que ellos habrían sentido una falta de respeto de sus colegas”, comentó Sofía Martínez de TV Pública Argentina.

Mientras que Federico Rojas, de DirecTV, aseguró que los futbolistas neerlandeses buscaron sacar de sus casillas a Lionel Messi, quien al final del partido se hizo de palabras con Van Gaal y en zona mixta se encaró con Wout Weghorst cuando lo entrevistaban en vivo.

Paises Bajos y Argentina se enfrentaron en tiempos extra y definieron en tanda de penaltis el pase a las semifinales donde la albiceleste consigue el boleto.

“Lo que quizá muchos no saben es que la prórroga hubo dos jugadores holandeses que cargaban mucho a Messi, lo fastidiaron mucho tratando de sacarlo del partido y después claramente acumula esa bronca en el desahogo final, pero pasa en todo el mundo”, mencionó.

Diego Korol, también de DirecTV, negó que los jugadores argentinos se hayan equivocado por el gesto, pues se trata de la “calentura del partido”.

“Son cosas de partidos, no creo que alguien haya estado mal, nos ha pasado una vez que nos tenemos que acostumbrar a ese tipo de festejos de otro equipo, ahora fue al revés. Creo que fue un partido parejo. En la previa los jugadores y el técnico de Países Bajos calentaron un poco el ambiente y son cosas que pasan. No creo que ese sea el espíritu del equipo argentino en general”.

Santiago Castillo de Telearte, reconoció que Leandro Paredes se equivocó al mandar un pelotazo a la banca de Países Bajos y cree que el árbitro, el español Antonio Mateu Lahoz, influyó con sus malas decisiones a que el partido se saliera de control.

Finalmente, “yo veo un error absoluto de Leandro Paredes que incluso creo que nos complicó más a Argentina, porque el partido lo tenía controlado, como que lo entró a poner nervioso, pero yo no creo que Paredes lo haya hecho a propósito, le salió, está mal, tarjeta como le mostraron, amarilla, no creo que sea para roja. El árbitro dirigió mal para los dos, creo que peor para Argentina que para Holanda, pero no lo definió el partido. Creo que Argentina lo tendría que haber ganado en los 90’ o en los 120’”.

