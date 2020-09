Aseguran que Michael Schumacher estaría en estado vegetativo. El estado de salud de Michael Schumacher ha sido una incógnita desde hace siete años que sufrió un accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses. Sin embargo, ahora un neurólogo que ha estudiado el caso del histórico piloto de Ferrari aseguró que el alemán podría estar un estado vegetativo.

“Creo que está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde. Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente no lo creo”, expresó Enrich Riederer.

He estado todo el día pensando si me hacía eco de esta noticia o no. Sólo lo hago porque hay mucha gente que espera noticias de Schumacher. Yo solo espero poder decir "ha despertado y ha preguntado por su gente, los coches, las carreras". Solo espero esohttps://t.co/QI0yQi1uc6 — Virutas de Goma™ (@VirutasF1) September 18, 2020

Por su parte, Jean Todt, exjefe de Ferrari, declaró en un documental que hace la cadena ‘TMC’ sobre Schumacher que el otrora piloto se encuentra “luchando” para volver a la luz pública y presentarse ante sus aficionados.

“Michael está luchando. Espero que el mundo pueda volver a verlo pronto. Para esto están trabajando tanto él como su familia”, declaró Todt en el documental.

Michael Schumacher se encuentra "en un estado vegetativo" https://t.co/egBBJRDeDP a través de @diarioas — Raúl Romojaro (@Raul_Romojaro) September 18, 2020

El 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher sufrió una lesión cerebral mientras vacacionaba con su familia en los Alpes franceses. El Káiser fue hospitalizado de emergencia y fue puesto en estado de coma. El 16 de junio de ese mismo año despertó de este estado y fue enviado a una clínica de rehabilitación y el 10 de septiembre fue trasladado a su mansión en Gland, Suiza. Desde entonces, el estado de salud del siete veces campeón de la F1 ha sido un misterio.

