Aseguran que la mamá de Pelé aún no sabe que su hijo falleció

La hermana menor de Pelé, María Lucía, dijo en entrevista que su madre, Celeste, de 100 años, aún no sabe que su hijo falleció.

“Mi mamá no sabe que él murió. Nosotros conversamos, pero ella no sabe. Ella está bien, pero está en su mundo… ella no está consciente”, contó María Lucía a ‘ESPN Brasil’, este viernes.

María Lucía dijo que la situación ha sido muy difícil para toda su familia y que no sabe cuando, ni cómo le contarán la noticia a su madre; aunque es posible que el cortejo fúnebre del futbolista pase por la casa de doña Celeste, el próximo lunes.

En 1966, Doña Celeste recibió el título de “Madre Brasileña del año” y el pasado 20 de noviembre cumplió 100 años.

Cabe recordar, que el astro de fútbol Pelé, falleció este jueves a la edad de 82 años por complicaciones de cáncer de colon.

