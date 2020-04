Ascenso MX: Los equipos de la Liga MX que apoyaron la desaparición. Aldo Polo, capitán de Venados de Mérida, ‘ventaneó’ a los equipos de la Liga MX que apoyan la desaparición del Ascenso MX. El mediocampista mexicano se dijo sorprendido por el voto de Xolos de Tijuana en favor de quitar el ascenso y descenso. Aunados al cuadro de la frontera, Atlas, Querétaro, Morelia y Puebla apoyaron la decisión.

“La gente de arriba no quiere ver lo deportivo, quieren proteger lo económico de los de arriba, todos sabemos que es Atlas, Querétaro, Puebla, Morelia, me extraña que Xolos vote a favor de eso, teniendo en cuenta que ellos jugaron en el Ascenso, se ganaron el llegar a Primera División y ganó un campeonato, esa historia es de las mejores”, relató Aldo Polo en entrevista con ESPN.

Tras una semana con el rumor sobre la desaparición del Ascenso MX, será mañana en la Asamblea de Dueños de la Primera División donde se decida el futuro de la División de Plata.

“Bonilla no nos mencionó nada de eso, pero todo ha salido a la luz, es algo que no se puede ocultar. Se me hace extraño que hayan votado ese tipo de cosas y más en la situación que estamos. Te repito, tendríamos que estar más preocupados por la salud de muchas familias, no pensando en este tipo de situaciones. No era el momento”, agregó el jugador que desde 2014 milita en la División de Plata.