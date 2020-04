Ascenso MX: Jugadores explotan contra la desaparición. Previo al parón del Clausura 2020, los rumores acerca del final del Ascenso MX ponían en jaque muchas carreras futbolísticas. Ahora, con la crisis financiera, el COVID-19 únicamente impulsó a la división de plata a su ataúd.

Múltiples reportes de la prensa nacional informan que el Ascenso MX habría llego a su final. A falta de hacerse oficial, la división de plata dará paso a la nueva Liga de Desarrollo donde los equipos podrán usar únicamente jugadores menores de 23 años.

Esta nueva propuesta pone en peligro la carrera de muchos futbolistas mexicanos que difícilmente encontrarán un nuevo trabajo. En esa misma línea, Erbin Trejo, jugador de Zacatepec, se pronunció en contra de la medida.

El ex jugador de Toluca explicó que no solo los futbolistas sufrirán por la desaparición del Ascenso MX.

En tanto, Alejandro Vela, experimentando jugador de Venados de Mérida, se pronunció en contra de la desaparición. El hermano mayor de Carlos asegura que la medida afectará a demasiadas personas en lugar de ayudar.

“Retirarme o no, no me pesaría tanto, pero por las formas y otros jugadores que vienen al día y que se queden sin trabajo es lo que me duele. Por mí no tengo problema, me puedo retirar tranquilo, no porque tenga la vida resuelta sino lo que viví y lo que hice de administrarme me permite no vivir del fútbol, pero hay jugadores que van empezando y sí lo necesitan. Esa es la gente que nos preocupa a los más grandes, que se les terminará la carrera por decisiones de gente que nunca estuvo en una cancha”, declaró Vela en entrevista con TUDN.