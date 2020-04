Ascenso MX: Directivos prohíben a los jugadores declarar sobre la desaparición. La novela sobre la desaparición del Ascenso MX sigue entregando nuevos capítulos. El defensa de Correcaminos, Emanuel Loeschbor, denunció que algunos dueños han obligado a sus jugadores a no pronunciarse con respecto a la medida.

En entrevista con César Luis Merlo vía Instagram, el ex defensa de Cruz Azul y Morelia reveló que existen ‘fuerzas oscuras’ que orillan a los jugadores a no alzar la voz.

“Que nos metamos, que no nos corresponde, que nos mantengamos al margen. Algunos mandaron mensaje diciendo que nos tienen callados, y que algunos por miedo no lo hacen”, lanzó Loeschbor.

Es muy grave lo que denunció Emanuel Loeschbor (@manuchol), defensor de Correcaminos 🇲🇽. "A colegas de primera y de ascenso les dijeron que no opinen, nos contaron que los tienen callados". Dueños de clubes que votaron a favor de la desaparición del Ascenso censuran a jugadores. pic.twitter.com/vOTwBFoT3y — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 20, 2020

El defensa de Correcaminos aseguró que sus compañeros del máximo circuito estarían ‘amenazados’ para no pronunciarse.

“A colegas de Primera y de Ascenso les dijeron que no opinen, nos contaron que los tienen callados”, señaló en el Live con Cesar Luis Merlo.

Alza la voz

El 15 de abril, Loeschbor se pronunció en contra de la desaparición del Ascenso MX. El defensa consideró que el quitar el ascenso y descenso tendrá un impacto negativo en el balompié nacional.

“Incertidumbre por todo lo que está pasando. Que de un día para otro se decida esto con un torneo iniciado y cuando estamos a punto de entrar a la liguilla. Es un golpe duro. Y por todo lo que quieren hacer también, para los chicos que estamos jugando en el Ascenso y para todas las familias. Una institución conforma un montón de gente que depende del club”, explicó Loeschbor sobre el sentir del club y de los jugadores del Ascenso.

El defensor de Correcaminos culpó a un ‘pequeño sector’ de la drástica decisión de erradicar el Ascenso MX.

“Por intereses de unos pocos, para que sus equipos no bajen. En todas las ligas del mundo existe un ascenso y un descenso. Es la esencia del futbol. Sin eso no habría emoción, la verdad. Los que están arriba pelearían por su campeonato, ¿y los demás? Tranquilos, porque no pasa nada”, tiró Emanuel Loeschbor.

