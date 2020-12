Asaltan violentamente a exjugador de los Tiburones Rojos. Sebastián González dejó su huella por el futbol mexicano y se ganó el cariño de miles de aficionados por sus originales festejos al estilo de Chespirito, sin embargo, ese carisma no lo blindó de los amantes de lo ajeno. El exjugador de los Tiburones Rojos de Veracruz reveló que fue víctima de un robo en su domicilio y aseguró que fue despojado de “todo”.

Encerronas a Cecilia Bolocco y Chamagol fueron calcadas: En ambos casos participaron dos sujetos enmascarados que llegaron a bordo de un Mercedes blanco. Ella logró huir, mientras que él quedó tirado en la carretera 😰https://t.co/TeUsxp75bS pic.twitter.com/78FSB5MkxM — Las Últimas Noticias (@lun) December 29, 2020

El exdelantero dio a conocer que tras participar en la transmisión de un partido de futbol, un grupo de asaltantes lo interceptó y lo encerró en su domicilio, mientras perpetraba el atraco ante la impotencia de González.

Hoy despues de comentar Huachipato vs Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa fui UNA víctima más de la delincuencia en Stgo. Encerrona con violencia🤬me robaron todo pero estoy bien, fisicamente no me paso nada. Están y andan desatados.2 hrs despues encontraron el auto chocado — Sebastián Gonzalez V. (@chamagol32) December 28, 2020

“Hoy, después de comentar Huachipato vs Coquimbo, y mientras me dirigía a mi casa fui una víctima más de la delincuencia en Santiago. Encerrona con violencia, me robaron todo pero estoy bien, físicamente no me paso nada. Están y andan desatados”, declaró Chamagol, quien ahora se desempeña como comentarista de futbol en Chile.

Asimismo, González reveló que un vehículo que le fue sustraído fue encontrado chocado por la policía a las horas del terrible asalto. “2 horas después encontraron el auto chocado”, agregó Sebastián en su relato en Twitter.

Tremendo susto el que vivió Chamagol. https://t.co/poH63UVZ3q — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) December 28, 2020

Sebastián González llegó a la Liga Mx en el Apertura 2002 con Atlante y marcó una época con este equipo. Tras su exitoso paso por los Azulgranas, Chamagol fichó con Tigres, en donde solamente jugó un año. Posteriormente, fue contratado por los Tiburones Rojos, empero, tuvo un paso gris al marcar un solo tanto en su único torneo con esta playera. Además, militó con Tecos, León, Atlante UTN y Mérida.

