Arturo Vidal también se va del Barcelona.

Este ha sido un lunes muy activo para el técnico Holandés Ronald Koeman del FC Barcelona, pues tras comunicarse con Luis Suárez , hizo lo mismo con Arturo Vidal.

A sólo unos días de habérsele presentado como técnico del club blaugrana el holandés no pierde tiempo antes de iniciar la pretemporada. Y debe deshacerse de los jugadores que no necesita en su plan de trabajo donde tampoco figura el centrocampista chileno a quien informó que puede buscar equipo, porque no lo va a utilizar.

Al igual que Suárez, Vidal tenía un año de contrato con el equipo. Razón por la que sus abogados van a tener que negociar el acuerdo con el club para rescindir su contrato.

De este modo, Lionel Messi se queda sin dos de sus mejores aliados en el campo.

Será sólo cuestión de tiempo para que el chileno encuentre un nuevo club, pues es famoso en Italia y Andrea Pirlo. Quien fuera su compañero en la Juventus de Turín, estaría interesado en sus servicios.

Luis Suárez no entra en planes de Koeman en Barcelona. Ya se sabía que las salidas de varios jugadores eran prioritarias, pero ahora el técnico Ronald Koeman ya le avisó a Luis Suárez que no cuenta con él para la reestructuración del FC Barcelona.

El reporte que viene de la emisora ‘Rac 1’ de Catalunya, dice que el técnico holandés le llamó por teléfono al uruguayo para informarle que no estará considerado y ahora que tenía un año de contrato, empieza el periodo de negociaciones para que pueda salir del club blaugrana.

