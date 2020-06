Arturo Vidal sueña con jugar en América. Durante el mercado de fichajes de invierno se rumoró que Arturo Vidal podría dejar Barcelona, sin embargo, el mediocampista chileno permaneció en el club. Con su futuro aún en el aire, el jugador andino lanzó un guiño a América y aseguró que sería un “sueño” jugar en México con los Azulcremas.

“Claramente, en cada país tengo un equipo preferido. En Brasil tengo al Flamengo, que me encanta. Tengo a mi amigo Rafa que hablamos, me cuenta. Tuve a Renato también. El América de México. Tengo a Nico Castillo y Zamorano, son equipos que claramente sería un sueño jugar, pero voy viviendo el día a día y si en algún momento se me da jugar en cualquier de esos tres equipos sería espectacular”, declaró Vidal en entrevista con ESPN.

Arturo Vidal sueña con jugar en América, pero piensa continuar en Barcelona

Pese a su coqueteó con las Águilas, el ‘Rey Arturo’ expresó que desea consolidarse con Barcelona y seguir en el conjunto catalán. La estrella de la Selección de Chile detalló que busca ganarse la confianza de Quique Setién y demostrar que puede jugar en los mejores clubes del mundo.

“Quiero sentirme importante en Barcelona, porque en otros equipos la forma de jugar de los entrenadores era muy diferente. Acá me ha tocado dos tipos de entrenadores que tienen otra mentalidad, como se dice acá ‘el ADN Barcelona’, pero siempre cuando me ha tocado he dejado la vida y demostrado que puedo jugar en cualquier fútbol del mundo: uno necesita la confianza del entrenador para sentirse importante y eso es lo que uno busca”, concluyó.

