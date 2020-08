Arturo Vidal asegura que en México sí jugaría con América.

Arturo Vidal, jugador chileno del Barcelona, volvió a hablar sobre la posibilidad de jugar para el Club América en un futuro y reiteró que su compatriota Nico Castillo le ha hablado en repetidas ocasiones sobre la posibilidad de ser azulcrema.

“Sí, quiere que vaya a América (Nico Castillo). Yo ya dije, si en algún momento se me diera una oportunidad de jugar en México sería en el América porque lo conozco, porque me gusta. Desde niño uno veía los partidos de México y el América, con esa camiseta, más los chilenos que han estado ahí, me han dicho muchas cosas, si se me abre la oportunidad en el futuro, me encantaría”, dijo en entrevista con Daniel Habif.

No es la primera vez que Arturo Vidal tiene un “coqueteo” con la escuadra americanista. El elemento andino también ha tenido “acercamientos” en sus redes sociales con el que considera el club más importante de la Liga BBVA MX.

A pesar de eso, Miguel Herrera, director técnico de los azulcrema había descartado la llegada de Vidal, al menos en el corto plazo.

Además de que el propio Vidal manifestó recientemente su deseo de permanecer en el Barcelona.

No obstante, la reciente situación de los blaugrana podría precipitar también la salida del “Rey” de la entidad catalana.

Arturo Vidal también ha manifestado su deseo de retirarse en Chile, específicamente con el Colo Colo.

En días recientes, la prensa española informó que el nuevo estratega del club culé, Ronald Koeman, comunicó a Arturo Vidal que no cuenta con él para su nuevo proyecto, por lo que deberá buscar un nuevo de cara a la próxima temporada.

