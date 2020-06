Arturo Elías Ayub revienta a Alejandro Irarragorri. Alejandro Irarragorri se ha convertido como uno de los villanos de la Liga Mx ante los ojos de algunos aficionados y periodistas deportivos. El dueño de Atlas y Santos impulsó la suspensión del ascenso y descenso en la primera división y ha tenido encontronazos con algunos directivos, como Jesús Martínez (propietario de Pachuca y León).

Debido a esto, Arturo Elías Ayub, exdirigente de Pumas, aseguró que no acudiría a una reunión en la que estuviera presente Irarragorri. Además, ironizó con el cambio de postura del presidente de Grupo Orlegi, que en el pasado voto para eliminar la multipropiedad en el futbol mexicano, pero que ahora la fomenta.

“Si me tocara con el directivo de Santos hoy, yo no entraría a las juntas. ¿Tiene los dos equipos? Es que cuando yo estaba ahí, él metió el acuerdo de no a la multipropiedad. ¿No me digas que tiene dos?”, expresó Elías Ayub en entrevista con ESPN.

Sobre la suspensión del ascenso a la Liga Mx, Arturo calificó como “barbaridad” esta determinación y aseguró que esto provoca que se pierda la competencia y la estructura en el balompié nacional, por lo que lamentó que se haya antepuesto la parte económica a la deportiva. El empresario aprovechó y criticó fuertemente a los directivos de la primera división por este asunto.

“El no ascenso es la peor barbaridad que se ha cometido en este país, y le van a romper el hocico a este país, pierdes la competencia y la estructura del futbol. Le das en la torre a todo, es una cascada que se desmorona, es la peor barbaridad y otra vez se hace por grupos que tienen razones económicas personales y que les vale gorro el futbol mexicano”, finalizó.

