Arturo Brizio revela porqué no hubo penal a favor de América en la final. Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), reveló la explicación que dio César Arturo Ramos, árbitro de la final de vuelta del Clausura 2019, para no señalar un penal a favor de América en el primer tiempo de ese encuentro.

Según lo expresado por el nazareno de aquel partido consideró que fue una “jugada gris”, lo cual se refiere a podía o no marcarlo. Sin embargo, Brizio señaló que ante la duda, era deber de Ramos analizar con el VAR más tomas y determinar la falta cometida sobre Guido Rodríguez.

¿Y AHORA LO DICE?😲Brizio admitió con @TUDNMEX que César Arturo Ramos debió haber utilizado más y mejor el VAR en la Final Navideña de Vuelta de la #LigaMX entre #ClubAmérica y #Monterrey😡😡 https://t.co/xNx63Hue66 — América Monumental (@AmeMonumental) February 11, 2020

“Platicando con César Ramos me dijo que fue una jugada gris, en términos arbitrales gris es que puede ser o no ser, entonces si fue gris mi pregunta a él fue: ¿Por qué no la revisaste a cabalidad? ¿Por qué fuiste nueve segundos a la pantalla? ¿Por qué no revisaste todas las tomas posibles? entonces el tema fue que mi árbitro mundialista no cumplió con el protocolo del VAR”, señaló Arturo Brizio en entrevista con la cadena TUDN.

Cerca del final de la primera mitad del duelo de vuelta de la final del Apertura 2019, cuando América llevaba una ventaja de 2-0 (3-2 en el global); Guido Rodríguez fue sujetado dentro del área por un defensor de Monterrey. Aunque la jugada no fue señalada como falta por el silbante, el VAR decidió llamar a Ramos para que revisar a mayor profundidad la acción.

El árbitro acudió a la invitación y apenas observó unos segundos la pantalla dispuesta para las repeticiones y regresó al campo para informar que se mantenía la decisión de no marcar el penal.

A la poste, América fue igualado en el global por los Rayados y sucumbió en tanda de penales.

Debido a esta acción, Ramos fue suspendido para las primeras cuatro jornadas del Clausura 2020, castigo que confirmó hace algunas semanas Brizio. Finalmente, en la fecha 5 de este certamen, Ramos Palazuelos volvió a las canchas al ser el nombrado de impartir justicia en el encuentro entre Tijuana vs Toluca.

