El ex silbante Arturo Archundia criticó fuertemente el VAR y como es manejado en México, incluso alzó la voz en contra de la Comisión de Arbitraje, que dirge Arturo Brizio, al afirmar que este “no sabe las reglas”

Armando Archundia ex árbitro aseguró que Arturo Brizio no se sabe las reglas de arbitraje. pic.twitter.com/G3HtCykQEp — Victoriosos (@Victoriosos_2) March 23, 2021

Archundia, ex arbitro mundialista, dudó del video arbitraje y señaló que este vino a marcar pauta en el trabajos de los nazarenos y puso en duda los conocimientos de Brizio sobre las reglas.

“El que más me criticaba a mí como árbitro era él… Pues así como dice el dicho: ‘el que se lleva que se aguante’. Yo lo que digo es que no se sabe las reglas, en sus mañaneras de los lunes (informe arbitral) se expone. No debe de salir a justificar a sus árbitros. Que los meta en la cancha a entrenar, a practicar, no todo se arregla con vídeos” declaró Archundia en entrevista con el periódico El Universal

Arturo Brizio reconoce error arbitral en derrota de San Luis

Leonel Rocco es suspendido por tres juegos

“Que quede claro que no me estoy promoviendo, pero aquí hay gente mucho más capaz que gente que han traído de otros lados, hay ex árbitros mexicanos que están asesorando otras federaciones”, agregó Archundia en la conversación.

También reveló su desagrado con el trabajo de Enrique Osses, quien es el director de instrucciones de la Comisión de Arbitraje, admitiendo que él es uno de los problemas en el arbitraje.

“Estuve ahí cuando se dio el primer curso, lo recuerdo bien. Decían, el VAR debe intervenir en un error manifiesto y no se debería buscar en jugadas grises, pero ahora lo hacen hasta en las blancas. Cómo es posible que revisen una falta en el Atlas-Cruz Azul, es falta, pero no evidente, pero lo de Atlético de San Luis-Pumas no lo entiendo, no me lo explico. No hay contacto con el portero, ya lo vi por todas partes y no veo falta” señaló.

