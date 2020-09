Arteaga y Genk aplastan en amistoso al Seraing.

En duelo amistoso celebrado este viernes, el Genk de Bélgica derrotó por 6-1 al Seraing de la 1B, el mexicano Gerardo Arteaga tuvo participación durante los 90 minutos.

Los goles del Genk fueron realizados por Bongonda (3), Cuypers (2) e Ito.

Tras 4 fechas disputadas, el Genk se ubica en el décimo puesto de la Jupiler League con 5 puntos; su próximo partido se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre, ante el K Beerschot VA, ubicado en el tercer puesto con 9 unidades.

Asimismo, el Genk dio a conocer este viernes que aún no cuentan con resolución sobre disputar los partidos de la Liga Jupiler con audiencia limitada.

Esto, debido a que el ministerio del Deporte de aquella entidad aún no da respuesta al expediente del club.

Gerardo Arteaga, quien vive un joven ‘romance’ con el Genk de Bélgica, se ha fijado como meta dar el salto a las grandes Ligas de Europa en un lapso de dos años.

Arteaga, exdefensor del Santos Laguna y quien se enroló con el Genk a principios de agosto pasado, ya debutó con los ‘Blauw-Wit’, escuadra con la que participó solamente los instantes finales de la derrota de 2-1 ante Brujas.

Arteaga y Genk aplastan en amistoso al Seraing.

Fue muy cortito el tiempo que me tocó jugar en mi debut, pero pues, creo que estuvo muy bien; yo quería debutar y el tiempo que me den quiero hacerlo de la mejor manera, quiero entrar y jugar ‘con todo’. A lo mejor en ese poquito tiempo no se me pudo calificar muy bien, pero estoy trabajando muy bien para seguir teniendo oportunidades en el equipo”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen