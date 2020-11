Arsenal sorprende a Manchester United en Old Trafford. Arsenal agudizó la crisis de Manchester United en la Premier League y se llevó una importante victoria (1-0) durante su visita a Old Trafford. Pierre-Emerick Aubameyang (69’) marcó el único tanto del juego desde los once pasos y puso justicia en el marcador para el equipo que más intentó a lo largo de los 90 minutos.

Desde el comienzo del juego, los Gunners fueron superiores a sus rivales. Tres oportunidades se presentaron para los dirigidos por Mikel Arteta. Aubameyang llegó tarde a un servicio de Héctor Bellerín y dejó escapar la primera opción del partido. Willian cimbró la meta defendida por David De Gea y Bukayako Saka mandó un testarazo por encima de la cabaña de los Red Devils.

Arsenal win a #PL match at Old Trafford for the first time since 2006 👊#MUNARS pic.twitter.com/NVsHLM44E2 — Premier League (@premierleague) November 1, 2020

Manchester United apenas presumió un disparo de Mason Greenwood, quien sacó un trallazo sin ángulo que atajó Bernd Leno. Más tarde, Harry Maguire avisó con un cabezazo que de milagro no terminó en las redes de los londinenses.

En la segunda mitad, de lo que resultó un duelo muy entretenido, Paul Pogba se disfrazó, un día después de la Noche de Brujas, de villano. El mediocampista francés derribó dentro del área a Bellerín y el silbante no dudó en marcar un penal para la visita. Pogba ni siquiera protestó la decisión del nazareno.

Pierre-Emerick Aubameyang (69’) fue el encargado de cobrar la falta y marcar con un certero disparo el único gol del duelo. Los Red Devils no fueron capaces de generar peligro, empero, la suerte estuvo cerca de recompensarlos. En un centro, Willian rebanó la pelota, esta impactó a Leno y se estrelló en el poste, pero el gol no cayó.

Manchester United 0-1 Arsenal Los gunners no ganaban a domicilio a un equipo del Big Six desde enero de 2015 😅 pic.twitter.com/Y1GFqzuiyv — Sphera Sports (@SpheraSports) November 1, 2020

Arsenal llegó a 12 puntos con el triunfo y subió al octavo puesto de la clasificación. Manchester United permaneció en siete unidades y ocupa el decimoquinto peldaño de la Premier League.

