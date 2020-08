Arsenal gana el título de la FA Cup tras vencer a Chelsea. Arsenal se llevó el clásico londinense al vencer en la final de la FA Cup a Chelsea por marcador de 2-1 y garantizó su participación en la próxima edición de la Europa League. Los Gunners se sobrepusieron a una desventaja tempranera y con una muy buena actuación de Pierre-Emerick Aubameyang se alzó con el título de esta copa.

