Arrestan a niño de 12 años por ataque racista contra Zaha.

La policía de West Midlands anunció el arresto de un niño de 12 años que envió mensajes e imágenes racistas al delantero del Crystal Palace Wilfried Zaha antes del duelo con Aston Villa .

“Nos alertaron sobre una serie de mensajes racistas enviados a un jugador de fútbol y, después de investigar el caso y realizar algunos controles, arrestamos a un niño”, reveló la policía a través de Twitter. Según las autoridades, “el niño de 12 años” era de la ciudad de “Solihull y fue detenido bajo custodia”. “Gracias a todos los que denunciaron la situación. No se tolerará el racismo”, se puede leer en la misma publicación.

#ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.

The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.

Thanks to everyone who raised it. Racism won't be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1

— West Midlands Police – #StayAlert (@WMPolice) July 12, 2020