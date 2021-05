Arreola molesto con los jueces de la pelea ante Andy Ruiz.

Tras la derrota despotricó por el resultado: “No me digan que sólo gané dos rounds o tres”.

Chris Arreola despotricó furioso contra los jueces de la pelea que sostuvo y perdió con Andy Ruiz la noche de este sábado y gritó entre improperios que no aceptaba que sólo le hayan reconocido haber ganado en un round o dos.

El púgil de 40 años fue entrevistado al final del combate que perdió por decisión unánime en las tarjetas ante Andy Ruiz.

Para Arreola escuchar el resultado de la decisión no fue el problema, sino el conteo de las tarjetas que fue 117-110, 118-109, 118-109 en favor de Ruiz.

Desde que se leyeron las tarjetas, el californiano negaba con la cabeza y cuando llegó el momento de hablar, levantó la voz.

“¿El ganó?, está bien”, gritó ante el micrófono, “¡pero no me digan que sólo me darán dos o tres rounds!”.

Por lo tanto visiblemente molesto, despotricó contra los jueces “Váyanse al diablo”, por ejemplificar las palabras que terminaron subidas de tono ante su frustración.

En consecuencia dijo: “¡Mírenme!, no estoy lastimado, sigo siendo feo, pero estoy bien”, finalizó el boxeador que a sus 40 años tiene en su palmarés 38 victorias, 33 de ellas por KO, 7 derrotas entre la que se cuenta el combate ante Andy Ruiz y una pelea empatada.

Finalmente, cabe mencionar que antes de enfrentar a Andy Ruiz, su último combate fue una derrota ante Adam Kownacky, celebrado en Brooklyn en 2019.

