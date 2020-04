Arrancó la quinta jornada en Bielorrusia.

En primer lugar, el cuadro del Dinamo Minsk venció al Neman Grodno y con ello salió del fondo de la tabla.

Ganó su segundo encuentro de la temporada tras imponerse a la oncena de Neman Grodno por marcador de 2-0.

Esto se da en uno de los dos choques adelantados del pasado jueves de la quinta jornada de la Liga de futbol en Bielorrusia.

✊ Our starting line-up for the match!#fcdm1927 #ДинамоНеман pic.twitter.com/0VnzEYp9pK

— ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) April 16, 2020