Arrancan Regionales Nacionales de atletismo, tkd y box, teminarán el 15 de marzo en Xalapa y Veracruz, el boxeo se desarrollará en Puebla

El proceso clasificatorio a Juegos Nacionales CONADE 2020 continúa con el arranque de los Regionales Nacionales de las disciplinas de Atletismo y Taekwondo, los cuales se desarrollarán del 12 al 15 de Marzo en las sedes de Xalapa y el puerto de Veracruz respectivamente.

El coordinador de los Juegos Estatales Veracruz 2020, José Mario Cortés García, informó que Veracruz se encuentra listo. Recibirá a los deportistas de la Región VII de estados como Puebla, Oaxaca y la institución de la UNAM para estas competencias.

Además el atletismo se realizará del 12 al 15 de Marzo en el Estadio Xalapeño el internacional “Heriberto Jara Corona”. El cual reunirá a más de 500 deportistas de la Región VII quienes buscan dar sus marcas para los Juegos Nacionales CONADE 2020.

El estado de Veracruz presenta una delegación aproximada a los 150 deportistas, quienes competirán en las categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 20 en las ramas femenil y varonil.

Mientras que el taekwondo se realizará en las instalaciones del Auditorio “Benito Juárez” en el puerto de Veracruz. En donde reunirán a más de 200 deportistas de la Región VII.

Además las categorías participantes son 12-14 años, 15-17 y 18-20 años en las ramas femenil y varonil tanto en la modalidad de Poomsae y Combate.

El Regional Nacional de Boxeo se efectuará del 12 al 15 de marzo en Puebla. El estado de Veracruz presentará una delegación de 27 pugilistas en las categorías Cadetes (Varonil) y Juvenil (Femenil y Varonil).

Los municipios que aportan boxeadores son Poza Rica, Veracruz, Zongolica, Tuxpan, Córdoba, Minatitlán. Fortín, Naranjos, Álamo Temapache, Boca del Río. También asisten siete entrenadores.

Finalmente Veracruz asiste con una delegación de 11 pedalistas al Campeonato Nacional Infantil y Juvenil de Ciclismo en las modalidades de Ruta y Pista. Se desarrollará del 13 al 15 de marzo en Chihuahua y en donde buscarán conseguir sus boletos para los Juegos Nacionales CONADE 2020.

