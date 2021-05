Arrancan los clasificatorios de bádminton y ajedrez en Veracruz. Con el objetivo de buscar sus boletos para los Juegos Nacionales CONADE 2021, Veracruz inició los clasificatorios finales en las disciplinas de Bádminton y Ajedrez, las cuales se desarrollarán en Acapulco, Guerrero y Veracruz respectivamente.

El clasificatorio de bádminton se desarrollará del 11 al 17 de mayo en Acapulco, Guerrero, en donde Veracruz tendrá presencia con una delegación de 17 deportistas en las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19.

Los deportistas que entran en acción tanto en singles y dobles, son en la categoría Sub 13 femenil, Guadalupe Vallejo y Sugey Márquez. Mientras que en Sub 15 femenil, Kiara Márquez Castillo, Amori Márquez Castillo, Sahily Alvarado.

Mientras que en la Sub 15 varonil, Ismael Rojas, Ariel Hernández, José A. Rojas y José L. Herrera. Mientras que en la Sub 17 Femenil, Danna Meza, Marlene Flores, Dylan Hernández y Camilo Lucas.

En sub 19 femenil, Vanessa Sánchez y Vanessa Zúñiga, así como en Sub 19 varonil, Miguel Arroniz y Daniel Meza. Como delegado el profesor Antonio Rojas Ortega, presidente de la Asociación Veracruzana de Bádminton.

Por otro lado, la disciplina del Ajedrez entra en su etapa Regional Nacional del 14 al 16 de Mayo y se desarrollará de manera virtual con ´Puebla, Oaxaca y la UNAM.

Los ajedrecistas que participarán en el Regional Nacional son:

U 14 FEMENIL

1.- Vania Ginez Serrano

2.- Erandi Hernández Serrano

U14 VARONIL

1.- Miguel Ángel Carrillo Fonseca

2.- Diego Agustín García Flores

U 16 FEMENIL

1.- Marydol Boa Del Angel

2.- Yasmín Jiménez Velasco

U 16 VARONIL

1.- Luis Enrique Ramírez Vargas

2.- Víctor Jesús Juárez Pizarro

ENTRENADORES

1.- Rafael Osiris Cazarín Rendón

2.- CM Rubén Darío Contreras Medina

3.- José Antonio Sánchez Hernández

4.- Astrid Valles Chávez

5.- Francisco Rutilio Domínguez Acua

