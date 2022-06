Arranca tenis de mesa y judo en los Nacionales CONADE.

Son 20 jugadores en tenis de mesa y 16 judokas. Aspiraciones de medallas en ambas disciplinas

Con un grupo de 20 jugadores en la disciplina de tenis de mesa, así como de 16 deportistas más en judo, el estado de Veracruz arranca este jueves su participación en ambas disciplinas en los Nacionales CONADE 2022 que se realizan en Sonora.

Ambos deportes se realizarán en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, en donde las y los deportistas veracruzanos, buscarán iniciar su camino rumbo a las medallas en estos Nacionales CONADE 2022.

El tenis de mesa se realizará en la Unidad Deportiva del Noroeste arrancando desde las 9 horas, mientras que el judo se desarrollará de las 9 a las 15 horas ya con el primer día que entregará medallas a los ganadores.

Veracruz presenta un equipo fuerte en tenis de mesa, en las categorías Sub 15, Sub 19 y Sub 21 en las ramas femenil y varonil. En Sub 15 Femenil, lo integran Camila Haro, Roberta Hernández, Daniela Torres y Evelin Silva. Mientras que en varonil, Ilan Lima, Oliver Ortega, Erick Olano y Santiago Bolaños.

En la Sub 19 femenil, Natalia Domínguez Olivares, Ana Valencia, Yolotzin Hernández y Yahaira Lezama. Mientras que en la Sub 19 Varonil, Rodrigo Ballester, Alexis Bustos, Joshua Alfonso y Rogelio Castro.

En la categoría Sub 21 Varonil, Sebastián Denis y Hugo Rivera, así como en la Sub 21 Femenil, Ariana Flores y Aranza Rodríguez.

Los entrenadores que asisten son Andrea Fernández, Juan Gutiérrez, Sergio Cárdenas, Levi Báez, Juan Fernández y Oscar Rivera. Como delegado, Gwendoline Salazar.

Mientras que en la disciplina del judo, serán 16 los atletas que entran en acción en esta primera fase que se desarrollará los días 16 y 17 de junio en las categorías 13-14 y 15-17 años tanto en femenil como varonil.

Los judokas veracruzanos que entran en acción en 13-14 años son Aranza Bello Martínez, Eidry Hernández Galván. María Fernanda Sánchez Mendoza, Jaime Crystal Serrano Salazar, Daniela Torres Palacios, Luz Gabriela Ronquillo Posan, Ángel Gael Luna Hernández, Elisur Pérez Hernández y Lex Espejel Ramos.

Em tanto en la 15-17 años, Carol García Salazar, Adriana Guadalupe Rodríguez Méndez, Guadalupe Domingo Méndez. Mauro Alexander Guatemala García, Gadiel Antonio Cabrera Aguirre, Jesús Alexis Rodríguez Gaspar y Arturo de Jesús Cobix Pérez.

Las jornadas en el judo serán de 9 a 15 horas en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora.

