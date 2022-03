Arranca semana 8 de los Juegos Estatales Veracruz 2022.

Con disciplinas atletismo, voleibol de playa y breaking. Actividad del 18 al 20 de marzo en Veracruz, Tuxpan y Xalapa.

La actividad arranca con la disciplina del atletismo, en donde participarán 483 deportistas, así como 75 entrenadores y 60 jueces. Las acciones se desarrollarán en el emblemático Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona” en la capital del Estado.

Serán tres días intensos de actividad en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23 tanto en la rama femenil como varonil. En la etapa estatal para calificar al Macro Regional por categoría, prueba y rama, los ganadores del 1° y 2° lugar de la Etapa Estatal así como el 1° lugar de cada relevo por categoría y rama.

Los Órganos de Cultura Física y Deporte podrán inscribir por categoría, prueba y rama (con excepción de los relevos) únicamente al 3° lugar de la etapa Estatal, siempre y cuando se hagan responsables de los gastos que se generen por la participación, no se permitirán acuerdos de región para inscribir a más de tres atletas en una prueba.

Los deportistas calificados al Macro Regional que se efectuará del 18 al 22 de abril en Mérida, Yucatán. En este evento participarán de los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz, así como la UNAM de la Región 7. Además de la Región 8, Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La actividad iniciará desde las 8 horas los tres días de competencia y finalizarán por las 18 o 19 horas.

VOLEIBOL DE PLAYA

El voleibol de playa se realizará en Playa El Arca en el municipio de Tuxpan, en donde se reunirán 96 deportistas y 48 entrenadores en las categorías Juvenil Menor, Juvenil Mayor y Juvenil Superior tanto en la rama femenil como varonil.

Serán 108 los partidos que se desarrollen en total distribuidos en las cuatro canchas que se trazarán en la Playa El Arca. La competencia se realizará del 18 al 20 de marzo.

Los municipios que participarán son Tihuatlán, Poza Rica, Tantoyuca, Tuxpan, Coatzacoalcos, Veracruz, Martínez de la Torre, Ciudad Isla, Ángel R. Cabada, Xalapa y Jáltipan.

Este viernes 18 de marzo se efectuará la junta técnica a las 18:30 horas en el Hotel Monbay en Tuxpan, la cual estará presidida por la Asociación Veracruzana de Voleibol y el Instituto Veracruzano del Deporte.

Los horarios se competencia serán el sábado de 8 a 18 horas y el domingo de 8 a 16 horas, en donde se realizará la ceremonia de premiación de las duplas triunfadoras.

Los equipos ganadores de cada categoría y rama que marca el anexo CONADE 2022, participarán en un macro regional que se desarrollará del 7 al 10 de abril en Ciudad del Carmen, Campeche.

BREAKING

Con la participación de 20 atletas y 9 entrenadores, se desarrollará la nueva disciplina del Breaking, la cual se desarrollará en las instalaciones del hotel sede Double Tree by Hilton Veracruz.

Los municipios que participarán con deportistas son Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, Medellín, Nogales, Acayucan, Veracruz.

Las categorías son de 12-15 años y de 16 a 23 años en femenil y varonil. Este viernes a las horas se efectuará la junta técnica en el hotel sede. La competencia arrancará en un solo día el sábado 19 de marzo a partir de las 10 horas en el Double Tree by Hilton Veracruz.

