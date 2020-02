Arranca la semana seis de los Juegos Estatales 2020.

Con las disciplinas de Atletismo, Baloncesto y Voleibol de Playa, se pone en marcha la semana seis de actividades de los Juegos Estatales Veracruz 2020, los cuales se desarrollarán en Xalapa y Coatzacoalcos respectivamente.

El coordinador de los Juegos Estatales Veracruz 2020, José Mario Cortés García, informó que entre los tres deportes se moverán a más de 700 atletas y entrenadores.

Ellos en esta de Juegos Estatalesl buscarán tener la mejor de sus actuaciones para calificar a los Juegos Nacionales CONADE 2020.

El primer deporte que arranca actividades de los Juegos Estatales es el atletismo este viernes desde las 8 horas en el internacional Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona”, en donde participarán 422 deportistas, así como 87 entrenadores y 32 municipios de la entidad veracruzana.

Las categorías oficiales son Sub 16, Sub 18 y Sub 20 en la rama femenil y varonil. La coordinadora de este deporte en Xalapa por parte del Instituto Veracruzano Del Deporte es Soledad González.

Además el baloncesto inicia este viernes con la junta técnica con todos los entrenadores y delegados en el hotel sede en Xalapa.

Los partidos serán sábado 22 y domingo 23 de Febrero en tres recintos que son el Gimnasio Universitario “Miguel Ángel Ríos”, así como el Gimnasio de la USBI y el Gimnasio Omega.

Arranca la semana seis de los Juegos Estatales 2020.

Las categorías oficiales son la 2003-2004 y la 2005-2006 tanto en la rama femenil como varonil. El delegado del IVD es José Mario Cortés García.

El voleibol de playa se efectuará sábado 22 y domingo 23 de febrero en el Malecón Costero de la ciudad de Coatzacoalcos.

En donde entrarán en acción 72 jugadores provenientes de los municipios de Veracruz, Boca del Río, Poza Rica, Tuhuatlán, Coatzacoalcos, Orizaba, Cuitláhuac, Tierra Blanca y Alvarado.

Finalmente, las categorías participantes son la Juvenil Mayor (17-18 años): Juvenil Menor (15-16 años) y Juvenil Superior (19-20 años) en las ramas varonil y femenil.

El delegado del IVD en los Juegos Estatales en este deporte es Edgar Parroquin.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.