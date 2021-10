Arranca la liguilla de la Copa de la Liga Municipal. Con alrededor de 23 juegos, se disputa la liguilla de la Copa de la Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil de Boca del Río- Veracruz, en su temporada 2021-2022.

La jornada arranca este viernes en los campos Reino Mágico con la semifinal de la categoría infantil B en el campo 2 A, a las 15:30 horas. El primer duelo será entre Atlético Chivería y Heroicos. Posteriormente, en el campo 2 B a las 15:30 horas, Atlético Chivería se enfrenta a Jaiba Brava (infantil BB). En otra semifinal en el campo 2, a las 16:30 horas, Camarón Loco vs Atlético Chivería (infantil A) y a las 18:00 horas, ESFA Camaroncitos de Alvarado vs Atlético Chivería (juvenil A).

En el campo 1, a las 16:00 horas, Escuela Tiburones Rojos se medirá ante Atlético Chivería y al finalizar Escualos Kids ante Atlas FC, ambos duelos de la categoría Biberón. En el campo de Educación Física. a las 16:00 horas, España enfrentará a Deportiva Xana (juvenil A).

El sábado 23 de octubre continúan las semifinales en el campo Reino Mágico. En la cancha 2 A, a las 09:00 horas, Escualos Kids vs Tuzos Oro Veracruz (infantil B), mientras que en el campo 2 B, Escualos Kids enfrentará a Deportivo Xana (infantil BB).

En el campo 2, a las 10:00 horas se disputa la final entre Halcones Efaij contra Tuzos Oro Veracruz (infantil A). A las 11:30 horas, se juega un partido amistoso entre Club Independiente del Puerto y Tuzos Oro Veracruz (juvenil A); a las 13:00 horas, Rayados CR vs Arsenal (juvenil C) y a las 15:00 horas Atlético Chivería vs Atlético Logroñés (juvenil B), ambos juegos son semifinales.

En el campo de Educación Física, a las 09:00 horas, España se enfrentará Académicos Buenavista (juvenil B).

El domingo 24 de octubre en Reino Mágico, a las 9:00 horas, Atlas FC vs CR Juniors (juvenil A), en semifinal de la categoría juvenil A, a las 10:30 hora, CDF vs Car del Puerto y en la categoría juvenil B a las 12:00 horas, CDF ante Académicos Buenavista. A las 13:30 horas, Académicos Buenavista vs CR Juniors, a las 15:10 horas, Atlético Logroñés vs Puente Jula, ambos duelos de la categoría juvenil C. A las 16:40 horas, Atlas FC se medirá con Leones HDR (juvenil B) en duelo amistoso.

Y para cerrar la jornada, en los campos la Finca JR., a las 09:00 horas, Lobos JRS vs Selección Tarimoya (juvenil B) en duelo amistoso. A las 10:30 se disputa la semifinal de la categoría juvenil C entre Lobos JRS y Selección Tarimoya y a las 12:10 horas, Atlético Natuform ante Centro de Formación Cachorros (juvenil C).

Informó la directiva de la Liga Municipal que las inscripciones siguen abiertas para los clubes que quieren participar en la temporada 2021-2022, comunicarse al número telefónico 2293225547.

