Arranca la jornada 12 de la Liga Municipal de Fútbol

Todo está listo para el arranque de la jornada 12 de la liga municipal de futbol infantil y juvenil A.C. de la zona conurbada Veracruz y Boca del Río.

Para esta jornada se disputarán 34 juegos del 11 al 13 de junio en los campos de Reino mágico, faculta de educación física, Fernando Sosa (parque España), y en complejo de futbol la panchita.

Las actividades darán inicio este viernes 11 de junio en el campo 1 de futbol Reino mágico con tres juegos de la categoría biberón el primer juego será alas 16:00 Halcones EFAIJ en contra zorritos atlas, a las 17:00 Heroicos se enfrentará a Escualos Kids y a las 18:00 Sporting Club Tejeria se enfrentará a Atlas.

En el campo 2 a las 16:00 se llevará a cabo el encuentro de Atlas FC en contra deportivo Xana en la categoría infantil A del grupo A.

En el campo 2(A) se llevarán dos encuentros de la categoría infantil BB el primero se llevará a las 17.30 Heroicos vs Escualos Kids del grupo A y a las 18.30 Sporting Club Tejeria se medirá con EFSA camaroncitos de Alvarado del grupo B.

En el campo 2(B) a las 18;30 se disputará el juego entre Escualos Kids y EFSA camaroncitos de Alvarado de la categoría infantil B del grupo A.

Mientras tanto en la facultad de Educación física a las 16.00 en el campo 3 España se enfrenta en contra EFSA camaroncito de Alvarado en la categoría infantil A del grupo A y a las 17.00 España en contra Escuela Tiburones Rojos LMF en la categoría infantil BB del grupo A.

Las acciones seguirán en el campo de futbol Fernando Sosa (parque España) a las 17.00 donde CDF se medirá en contra Atlas FC de la categoría infantil B del grupo A.

En el complejo de futbol la panchita también habrá acción a las 16,00 con el encuentro Atlas FC en contra club independiente del puerto de la juvenil A del grupo A y a las 17:30 Rayados CRS se enfrentará a Car del Puerto en la categoría juvenil C.

Para terminar las acciones del viernes en el campo principal de la finca Jr. Se llevará un mano a mano ente los equipos Lobos JRS y el atlético Logroñés de la categoría juvenil B.

Para el sábado 12 la jornada continuará en los campos de futbol de Reino mágico en el campo 2 a las 8:00 CDF se medirá con Escuela Tiburones Rojos 2008 LMF de la categoría juvenil A del grupo A.

En la cancha 2(A) a las 10:30 Tuzos oro Veracruz jugara en contra Escuela Tiburones Rojos LMF en la categoría infantil B del grupo B.

En el campo 2(B) a las 9:30 deportivo Xana se enfrentará con escualos kids en la categoría infantil BB del grupo B y a las 10:30 Halcones EFIAJ se vera la cara en contra Escualos Kids en la categoría infantil B del grupo A.

En la cancha 2 se enfrentarán los equipos de la infantil A del grupo B a las 11:30 Tuzos oro Veracruz vs Halcones EFAIJ y a las 13:00 Escuela Tiburones Rojos LMF en contra deportivo Xana y a las 14:30 Tuzos oro Veracruz se medirá con Atlas FC, a las 16:00 entran en acción el centro de formación cachorros en contra de Atlas FC en la categoría juvenil B y a las 17:30 Huracanes FC vs Leones Hor de la categoría juvenil C.

Para el domingo 13 de junio las acciones continuarán en los campos de Reino mágico en el campo 2(A) a las 8:00 se llevará el encuentro de Sporting club de Tejeria y Heroicos en la categoría infantil BB del grupo B, a las 9:00 se enfrentarán Halcones EFAIJ y Atlas FC de la categoría infantil B del grupo A.

En el campo 2(B) a las 8:00 jugaran Atlas FC en contra Atlético Chivería en la infantil BB del grupo B y alas 09:00 Heroicos en contra Atlético Chivería en la categoría infantil B del grupo B.

En la zona 2 a las 10:00 se disputará el encuentro de Delfines de Xalpa en contra el Atlético Chivería en la categoría juvenil A juego pendiente de la jornada 11, a las 11:30 se enfrentarán el Arsenal y el Atlético Chivería en la categoría juvenil B, a las 13:10 se llevará el encuentro Delfines Xalapa en contra centro de formación cachorros de la categoría juvenil A del grupo B.

Mientras que, a las 14:50 jugaran Pachuca Veracruz vs Atlético Chivería en la categoría infantil A del grupo A, a las 16:30 académicos Buena Vista se medirá con Atlético Chivería en la juvenil C y a las 18:00 Selección Tarimoya se medirá en contra Académicos Buena Vista en la categoría Juvenil B.

Para cerrar la jornada las acciones seguirán en el complejo de futbol la panchita en el campo 2 a las 12:00 Car del puerto se enfrentará con Juárez Libertadores en la categoría juvenil C y el campo 3 a las 12:00 Car tiburón se medirá con el Atlético logroñés en La categoría juvenil C.

