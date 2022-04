Arranca Emir González aventura dentro de Trucks México.

Un esperado debut es el que tendrá el joven potosino, Emir González, en la temporada 2022 de Trucks México Series; llegando este fin de semana a Tuxtla Gutiérrez para enfrentar la fecha inaugural el 9 y 10 de abril en el Súper Óvalo Chiapas.

Con 15 años de edad y una destacada trayectoria en el kartismo, llega Emir González al campeonato de desarrollo más importante del país. Sumándose al equipo con sede en San Luis Potosí y uno de los de mayor tradición, el Dynamic Motorsports. Para ponerse al mando de la camioneta #22 Comercializadora Imperial.

Este significará su debut en la categoría que forma parte de NASCAR México Series, para lo cual se ha preparado en todos los sentidos. Teniendo diversos y provechosos entrenamientos junto a su equipo. Reportándose listo para encarar los dos días de ardua actividad en donde deberá disputar un par de prácticas oficiales y su primera calificación del año, durante la jornada sabatina.

Ya para el domingo 10 de abril, el reto para Emir estará en una dura competencia ante el caluroso clima chiapaneco en el óvalo de 1.2 kilómetros de longitud. Teniendo una duración de 90 vueltas o 60 minutos, con dos “Stage” de por medio, apareciendo la bandera verde en punto de las 12 horas.

Emir González camioneta #22:

“Vengo del kartismo, así que la transición no ha sido sencilla. Pero afortunadamente el Dynamic me ha apoyado en todo durante los entrenamientos para llegar a punto a esta primera fecha que me emociona demasiado y en la que espero dar mi mejor versión”.

Además “tocará conocer la pista de Chiapas, estar concentrados. Aprender vuelta a vuelta en las prácticas para hacer una buena calificación y así buscar una competencia limpia. Hacer una carrera sin presiones, lo importante será ir paso a paso en esta temporada”.

Finalmente, el primer paso de Emir González con la camioneta #22 Comercializadora Imperial del Dynamic Motorsports en la temporada 2022 de Trucks México Series. Se dará el 9 y 10 de abril, con Tuxtla Gutiérrez recibiendo la Fecha 1 en el Súper Óvalo Chiapas.

