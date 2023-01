Arranca el Latin America Amateur Championship.

El Latin America Amateur Championship vuelve al epicentro del golf mundial para disputar la octava edición de este campeonato que marcó un antes y un después en la historia del golf amateur de la región.

El Grand Reserve Golf Club de Puerto Rico es el escenario perfecto para que la Isla del Encanto reciba por primera vez un evento único.

La Selección Mexicana de Golf tuvo este miércoles su último día de práctica en el que se vivió un ambiente de camaradería y a pesar de ser una competencia individual se mostró un espiritú de equipo en el que cada uno de los integrantes se apoyaba con la intención de tener una mejor estrategia de cara al inicio del LAAC.

“Tener una selección o poder representar a tu país te hace pensar en lo importante que es tener a tus amigos y gente que te gusta a tu alrededor. Creo que cada año nos unimos más y más porque nos conocemos desde hace muchos años”, mencionó Santiago de la Fuente sobre la Selección Mexicana de Golf.

El experimentado puertorriqueño Erick Morales (ha asistido a las 8 ediciones del LAAC) será quien tenga el honor de pegar el primer golpe a las 7:10 (hora local) en el tee del hoyo 1 y a partir de allí dará comienzo oficialmente el sueño de 108 jugadores que viven este campeonato de una manera única y especial.

Desde su creación, el Latin America Amateur Championship es el evento que todo amateur desea jugar. Por lo que significa en el contexto del golf mundial, por el alto nivel de organización, por los premios que otorga y por el impulso que les dio a grandes jugadores que alguna vez protagonizaron el LAAC como Joaquín Niemann, Sebastián Muñoz, Mito Pereira, Álvaro Ortiz, Abel Gallegos, por citar solo algunos.

El campeón del Latin America Amateur Championship recibe una invitación para competir en el Masters Tournament y The Open Championship. Además, el ganador y el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresan en forma directa a las etapas finales de clasificación, con la posibilidad de llegar a The Open y al U.S. Open.

Por otro lado, el campeón recibe exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.

La sede de esta edición abrió sus puertas en 2006 con diseño del renombrado Tom Kite, aproximadamente un siglo después de la inauguración del primer campo de golf de la isla, en el Castillo San Felipe del Morro del Viejo San Juan.

Antonio Safa

Desde entonces, ha sido la sede de 14 eventos del PGA Tour, el U.S. Women’s Amateur Four-Ball Championship – el primer torneo de la USGA fuera de Estados Unidos — y, esta semana, del Latin America Amateur Championship (LAAC) de 2023.

TRANSMISIÓN EN VIVO:

La transmisión en alta definición incluye tres horas de cobertura en vivo de los cuatro días de competencia. ESPN se hará cargo de la cobertura del evento para toda Latinoamérica. Toda la cobertura se emitirá también en vivo en LAACgolf.com.

Estos son los horarios de la emisión en vivo de cada ronda, hora del este de los Estados Unidos:

Primera Ronda Jueves, 12 de enero 9 a.m. – 12 p.m. Segunda Ronda Viernes, 13 de enero 9 a.m. – 12 p.m. Tercera Ronda Sábado, 14 de enero 11 a.m. – 2 p.m. Ronda Final Domingo, 15 de enero 10 a.m. – 1 p.m.

