Tecatito brilla en la victoria del Porto. Con Jesús ‘Tecatito’ Corona como titular, Porto consiguió una importante victoria al superar 3-2 al Benfica. El mexicano completó el partido y dejó una gran pincelada.

El talentoso mexicano encaró al defensor de las Águilas y tras ‘mostrarle el dulce’ lo sacó a bailar. Lo regateó en varias ocasiones para después tirarle un túnel y dejarlo en ridículo.

La temporada de Tecatito Corona 🇲🇽 está siendo espectacular. Hoy otra enorme actuación ahora ante Benfica.

🎩✨pic.twitter.com/1EWFPkM5mf — LEGIÓN AZTECA (@LALEGIONAZTECA_) February 8, 2020

En tanto, otro de los ex Liga MX que se llevó los reflectores en el duelo fue Agustín Marchesín. El cancerbero argentino cometió un error garrafal que le permitió a la visita igualar parcialmente el encuentro.

Ocurrió a los 18 minutos de la primera etapa. Tras un cabezazo inofensivo, el ex América no quiso complicaciones y optó por rechazarla al saque de esquina. Sin embargo, falló en el intento y no hizo más que cederle el gol a Carlos Vinicius, que no perdonó.

Pese al error, los Dragones se erigieron con la victoria gracias a los tantos de Sérgio Oliveira, Alex Telles y el autogol de Rúben Dias. El resultado dejó a cuatro puntos de distancia al Porto del Benfica. El equipo del ‘Tecatito’ suma 50 unidades por 54 de las Águilas.

El resultado en Do Dragão supuso un soplo de aire fresco para el Oporto, que no termina de encontrar la regularidad esta temporada, y puso fin a la racha de 16 victorias ligueras consecutivas que encadenaban las “águilas”.

