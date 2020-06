Arjen Robben vuelve del retiro en Holanda.

Robben vuelve del retiro para jugar en el Groningen de Holanda para la temporada 2020-21.

El extremo de 36 años llega de esta forma al equipo en el que nació como futbolista y con el que disputó 52 partidos antes de emigrar al PSV Eindhoven, donde su carrera despegó.

El neerlandés disputó su último partido como futbolista con el Bayern Munich el 25 de mayo del 2019 ante el Leipzig.

Robben debutó con 16 años en dicho club y, dos décadas después, se vuelve a poner al servicio del conjunto verdiblanco que terminó 9º en esta temporada de la Eredivisie.

COMUNICADO

Arjen Robben quiere regresar a los campos de fútbol. El mejor jugador de 36 años ha estado entrenando durante semanas para ser parte de la primera selección del FC Groningen al comienzo de la temporada 2020/2021. El Orgullo del Norte está encantado y dorado de que Robben quiera intentar una vez más volver al fútbol profesional “por amor al club”.

Mañana, domingo 28 de junio, el FC Groningen organizará una conferencia de prensa en la que Arjen Robben dará una explicación detallada del proceso que está llevando a cabo actualmente. “El club puede usar cualquier ayuda durante este período para superar la crisis de la corona. También participé en varias promociones y pensé en qué más podría hacer por nuestro FC. En las últimas semanas he tenido muchas consultas con personas dentro del club y quizás la más escuchada de la acción de los aficionados: “Arjen, sigue a tu corazón” … Un regreso como jugador del FC Groningen. Comenzó a picar y ahora es mi misión. Estoy trabajando en un regreso como futbolista. En el FC Todavía no sé si esto funcionará. Lo que sí sé es que no dependerá de mi compromiso y motivación.

La conferencia de prensa del FC Groningen, que incluirá al director técnico Mark-Jan Fledderus además de Robben, comenzará el domingo por la tarde a las 2:30 PM y se puede seguir en vivo en los canales de comunicación oficiales del club. El estadio Hitachi Capital Mobility permanecerá cerrado al público el domingo todo el día.

