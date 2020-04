Arjen Robben analiza regresar del retiro.

El holandés aseguró que tuvo un “cosquilleo y pensamientos como: “Ey, quizás me gustaría jugar un poco de nuevo”.

Muchos futbolistas retirados dicen que lo más difícil es el primer año luego de dejar el futbol.

Un caso de estos puede ser considerado el de Arjen Robben, quién declaró que se le cruzó por la cabeza la posibilidad de regresar al futbol.

“Al principio no echaba de menos el fútbol para nada, pero después hubo una fase en la que tuve ese cosquilleo otra vez y pensamientos como”.

‘Ey, quizá me gustaría jugar un poco de nuevo”. Afirmó el holandés en una entrevista para FC Bayern Podcast.

“De vez en cuando tengo ese sentimiento. Con este virus, es un momento extraño para todos y cuando el fútbol regrese veremos, pero quizá sea algo que siempre se queda ahí”.

“Solo soy un atleta”, agregó Robben, de 36 años, quién dejó la actividad en el Bayern München, a finales de la temporada pasada.

El futbolista holandés de 35 añosArjen Robben anunció el pasado 4 de julio del 2019, mediante un comunicado que deja el futbol profesional, una decisión en la que “corazón y mente chocaron”.

“Lo he estado pensando mucho durante las últimas semanas. Como todos saben, me tomé un tiempo para tomar una decisión bien pensada sobre mi futuro después de mi último partido en el Bayern Múnich. He decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional”, afirmó el exjugador del Real Madrid.

Según explicó, valoró por un lado “el amor por el juego y la convicción de que aún puedes conquistar el mundo”, pero al mismo tiempo consideró “la cruda realidad de que no todo funciona como te gustaría y ya no eres el chico de 16 años que no tenía ni idea de lo que significaba una lesión”.

