Aritz Aduriz cuelga los botines. En medio de la epidemia que sufre el mundo por el COVID-19, Aritz Aduriz decidió colgar los botines. El delantero español de 39 años anunció este miércoles su decisión de terminar su carrera como futbolista debido a las consecuencias de su lesión en la cadera.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, el mítico atacante del Athletic Club explicó que los doctores le recomendaron someterse a una cirugía. Esto con la finalidad de colocar una prótesis que le permita llevar una vida ‘con la mayor normalidad posible’.

“Muchas veces he mencionado que el futbol te deja antes de que tú le abandones a él. Desgraciadamente mi cuerpo ha dicho basta. No puedo ayudar a mis compañeros como me gustaría y como se merecen. Así es también la vida de un deportista profesional”, detalló el oriundo de San Sebastián.