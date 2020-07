Argentino Mauro Quiroga le coquetea al Tri.

El delantero de Atlético San Luis, Mauro Quiroga , reveló que puede pensar en jugar para la selección mexicana si hubiera la posibilidad. Aunque para él es un sueño vestir la camiseta albiceleste y representar a Argentina.

“La realidad no es una decisión fácil, elegir jugar para México. Uno sueña con defender con la playera de tu país, desde chico. Pero no es una decisión fácil. Sería una gran posibilidad, estar en la Selección Mexicana. Obviamente, si apareciera la posibilidad, la verdad sí me lo plantearía. Estoy muy cómodo en México, aquí encontramos nuestro lugar”, comentó en charla con ESPN.

Quiroga está metido de lleno en la pretemporada con San Luis y recalcó que su llegada se dio gracias a Guillermo Vázquez, el técnico, quien lo conoce perfecto desde que estaban en Necaxa y busca adaptarlo de la mejor manera a su equipo.

“Sí, como dices, se había especulado mucho anteriormente sobre mi llegada a distintos equipos, pero bueno, lo cierto es que el contacto real fue con el San Luis, tuve la gran ventaja y el agrado de que en este caso en San Luis hay un entrenador con el cual yo tuve la posibilidad de trabajar el año pasado en el Necaxa como todos lo saben.

“También de compartir con muchos compañeros que también habían tenido la posibilidad de compartir en otros equipos. Creo que fue una gran ventaja eso para mí, tener la decisión de llegar a ese equipo y la verdad que me han recibido muy bien. Estoy muy contento de poder estar aquí, es un desafío muy grande para mí en lo personal. Y trabajando día a día para todo lo que viene de aquí al futuro”.

El paso de Mauro Quiroga por el futbol mexicano ha sido exitoso, pues en 32 partidos de Liga MX con Necaxa marcó 18 tantos y fue campeón goleador el torneo pasado con los Rayos.

Ahora, el argentino se enfoca en ser el mejor romperedes del futbol azteca con la playera de Atlético de San Luis y desmotrar que el equipo puede ser campeón en el Apertura 2020.

